Доказанные запасы "Роснефти" в 2017 г выросли на 6%

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Доказанные запасы углеводородов "Роснефти" ROSN по итогам 2017 года по классификации SEC возросли на 6% и составили 39,907 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

"Доказанные запасы углеводородов ПАО "НК "Роснефть" на 31.12.2017 по классификации SEC составили 39,907 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента (5,395 миллиарда тонн н.э.). Запасы углеводородов по сравнению с запасами на конец 2016 года увеличились на 2,135 миллиарда баррелей н.э. (284 миллионов тонн н.э.), или на 6%", - говорится в сообщении.

По итогам прошедшего года обеспеченность "Роснефти" доказанными запасами углеводородов по классификации SEC составила около 20 лет, а коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил 186% (в баррелях н.э.)

Аудит, предусматривающий оценку запасов до конца срока рентабельной разработки месторождений, проведен компанией DeGolyer&MacNaughton, сообщает "Роснефть".

В то же время по классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) по состоянию на 31 декабря 2017 года запасы углеводородов "Роснефти" по категории 1Р составили 46,520 миллиарда баррелей н.э. (6,303 миллиарда тонн н.э.), 2Р – 83,838 миллиарда баррелей н.э. (11,357 миллиарда тонн н.э.), по категории 3Р – 120,853 миллиарда баррелей н.э. (16,386 миллиарда тонн н.э.) Таким образом, рост запасов по категории 1Р составил 1%, по категории 2Р - 2%, а суммарные запасы по категории 3Р выросли в 2017 году на 4%.