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"Новатэк", Total и Eni подписали соглашение о разведке и добыче в Ливане


Газ / Компании / Нефть

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Компании "Новатэк", Total и Eni подписали с правительством Ливана соглашение о разведке и добыче в восточной части Средиземного моря.

Как говорится в материалах "Новатэка", доля участия российского партнера в соглашениях составляет 20%, доли Total и Eni составляют 40%. Оператором проекта является Total.

В октябре 2017 года в рамках первого лицензионного раунда "Новатэк" совместно с Total и Eni подал тендерное предложение на два шельфовых блока в Ливане. В декабре 2017 года правительство Ливана приняло решение присудить блоки 4 и 9 данному консорциуму и одобрило подписание соглашений о разведке и добыче.

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