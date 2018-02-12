Ирак в январе незначительно снизил экспорт нефти

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Ирак в январе 2018 года прокачивал на экспорт 3,49 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 1,1% меньше уровня экспорта в декабре, следует из сообщения на сайте министерства нефти страны со ссылкой на государственную компанию State Oil Marketing Organization (SOMO).

Всего в январе на экспорт было направлено 108,2 миллиона баррелей нефти. В декабре Ирак экспортировал 3,53 миллиона баррелей в день, по данным SOMO. Всего в декабре Ирак экспортировал 109,57 миллиона баррелей нефти. Весь объем нефти был экспортирован с месторождения Басра.

Доходы Ирака от экспорта нефти за январь составили 6,847 миллиарда долларов при средней цене в 63,288 доллара за баррель. В декабре прошлого года эти доходы составляли 6,504 миллиарда долларов. При этом средняя цена экспортируемой нефти была 59,354 доллара за баррель.

Представитель министерства нефти Ассим Джихад также добавил, что вся экспортированная нефть была добыта на месторождениях в центральной и южной частях Ирака. Ирак не экспортировал нефть с месторождения в провинции Киркук.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошлого года прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным. Багдад после проведения референдума принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них - приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создала угрозу и экспорту нефти из региона.

В октябре 2017 года Багдад силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости. На прошлой неделе министерство нефти страны сообщило о подписании контракта на строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 70 тысяч баррелей в сутки в провинции Киркук. Как заявил министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби, создание такого НПЗ позволит удовлетворить в нефтепродуктах потребности провинции Киркук и ряда соседних.