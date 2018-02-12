ОПЕК в январе выполнила соглашение на 136%

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. ОПЕК в январе 2018 года незначительно снизила добычу нефти в месячном выражении - на 8,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,302 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 136%, следует из февральского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников.

"В то время, как добыча нефти главным образом снизилась в Венесуэле и Анголе, частично это было компенсировано ростом добычи в Ираке, Саудовской Аравии и Ливии", - говорится в докладе. "Газпром нефть" не исключает увеличения квот на добычу нефти стран ОПЕК+ на II полугодие

По сравнению с октябрем 2016 года 11 стран ОПЕК, сокращающих добычу нефти в рамках соответствующего соглашения с рядом не входящих в картель государств, снизили ее суммарно на 1,723 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. В число этих стран входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Таким образом, в январе страны ОПЕК перевыполнили обязательства по сделке на 36%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Добыча нефти в Ливии, которая до 1 января 2018 года не несла никаких обязательств по сделке ОПЕК+, в январе выросла на 21 тысячу баррелей в сутки с уровня декабря, до 978 тысяч баррелей в сутки. Наряду с Ливией от обязательств по венскому соглашению была освобождена Нигерия. Она в январе снизила добычу на 8,1 тысячи баррелей в сутки, до 1,819 миллиона баррелей в сутки. В ноябре обе страны пообещали, что в 2018 году их добыча не будет превышать максимумы 2017 года - около 1 миллиона баррелей в сутки для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, по данным вторичных источников, в январе нарастила нефтепроизводство на 23,3 тысячи баррелей в сутки, до 9,977 миллиона баррелей. Тем не менее, королевство продолжило перевыполнять свои обязательства по венской сделке - в январе на 17%. Добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно сокращаться, в январе она упала на 47,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Больше всех из стран картеля в январе нарастил добычу Ирак - на 30,2 тысячи баррелей в сутки, до 4,435 миллиона баррелей в сутки, выполнив сделку ОПЕК+ только на 60%.

Что касается России, то в докладе говорится, что ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2018 году на уровне 10,98 миллиона баррелей в сутки, а также свою оценку по данному показателю за 2017 год на уровне 11,17 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации. Топ-менеджеры нефтяных компаний РФ на встрече в Минэнерго обсудили сделку ОПЕК+

"Как ожидается, в 2018 году добыча в России сократится на 0,19 миллиона баррелей в сутки, до 10,98 миллиона баррелей в сутки. Это соответствует уровню, оговоренному Декларацией о сотрудничестве между ОПЕК и не ОПЕК, действие которой было продлено до конца 2018 года", - говорится в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

При этом, ОПЕК увеличила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом - до 98,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации.

Теперь организация ожидает, что рост спроса по итогам этого года составит 1,59 миллиона баррелей в сутки (в январском докладе ожидался рост в 1,53 миллиона баррелей в сутки). При этом ОПЕК повысила также свою оценку роста спроса на нефть в 2017 - с 1,57 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире в прошлом году был выше, чем указывалось в январском прогнозе, - 97,01 миллиона баррелей в сутки (вместо 96,99 миллиона баррелей в сутки).

"Повышение прогноза (на 2018 года - ред.) главным образом соответствует более позитивным прогнозам по развитию экономик стран ОЭСР Северной и Южной Америки, Европы и Азии", - поясняется в докладе.