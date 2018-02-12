Венесуэла: ОПЕК и страны вне картеля разработают план 5-летней стабильности рынка нефти

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. ОПЕК и страны, не входящие в картель, разрабатывают предложения по обеспечению "5 лет непрерывной стабильности" на нефтяном рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение будет действовать до конца 2018 года.

Ранее в понедельник ОПЕК в своем февральском докладе сообщила, что в январе 2018 года незначительно снизила добычу нефти в месячном выражении - на 8,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,302 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 136%. В докладе отмечалось, что добыча нефти главным образом снизилась в Венесуэле и Анголе, частично это было компенсировано ростом добычи в Ираке, Саудовской Аравии и Ливии.

Добыча нефти в Венесуэле в январе упала на 47,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки.