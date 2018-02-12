"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ с 5 по 9 февраля снизились

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России снизились по итогам рабочей недели с 5 по 9 февраля; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Нормаль-80", который подешевел на 650 рублей — до 40,82 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Регуляр-92" - 39,715 тысячи рублей за тонну (снижение на 1 рубль), "Премиум-95" - 40,313 тысячи рублей за тонну (снижение на 162 рубля), на летнее дизтопливо — 41,493 тысячи рублей за тонну (снижение на 37 рублей).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" снизилась на 130 рублей и составила 44,78 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" - на 403 рубля, до 45,246 тысячи рублей, на "Премиум-95" - на 503 рубля, до 46,754 тысячи рублей. В рознице стоимость "Нормаля-80" не изменилась и составила 36,02 рубля за литр, цена "Регуляра-92" снизилась на 1 копейку, составив 38,25 рубля за литр, стоимость "Премиума-95" - выросла на 1 копейку, до 41,07 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 352 рубля, до 43,769 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 194 рубля - до 40,215 тысячи рублей за тонну. Розничная цена не изменилась и составила 40,99 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина снизилась на 316 рублей - до 42,262 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 771 рубль - до 41,757 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах снизилась на 182 рубля - до 54,732 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута снизилась на 117 рублей и составила 12,507 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 536 рублей — до 11,71 тысячи рублей за тонну.