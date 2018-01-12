KOGAS оспорит в арбитраже цены на СПГ по контракту с Woodside

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Korea Gas Corp (KOGAS) подала в арбитражный суд иск, в котором оспаривает цены на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с австралийского проекта North West Shelf Gas по контракту, истекшему в 2016 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Спор касается разногласий по поводу пересмотра цен в рамках этого среднесрочного контракта. Тяжба будет рассмотрена в лондонском арбитражном суде, сообщили источники. Оператором газового месторождения North West Shelf Gas является Woodside Petroleum, уточняет агентство.

Как пишет Рейтер, дело привлечет к себе внимание участников СПГ-индустрии, так как KOGAS является вторым по величине в мире покупателем СПГ, а Австралия может обогнать Катар как крупнейший мировой экспортер этого сырья. Южная Корея получает основную часть своего газа через поставки KOGAS. Объем закупок компании составляет в среднем 30-31 миллион тонн СПГ в год - в основном из Катара и Австралии.

По мнению аналитика, на которого ссылается агентство, покупатели СПГ в последнее время стали оказывать давление на производителей из-за "негибких" условий долгосрочных контрактов. В частности, в случае приостановки поставок покупатели, тем не менее, должны заплатить за них. Кроме того, покупатели не могут перепродавать газ другим компаниям.

Цена СПГ в большинстве долгосрочных контрактов привязана к стоимости нефти. При этом цена СПГ на азиатском спотовом рынке сократилась почти вдвое с 2014 года. Это побуждает покупателей требовать пересмотра цен.

В январе "Газпром" GAZP и индийская GAIL сообщили об изменениях условий контракта на поставку СПГ. Контракт на поставку 2,5 миллион тонн СПГ в год в течение 20 лет был заключен в 2012 году. По условиям пересмотренного соглашения GAIL получит в целом примерно на 6 миллионов тонн СПГ больше, чем предполагалось изначально. Цены на СПГ при этом будут привязаны к стоимости нефти марки Brent, а срок действия контракта продлен до 23 лет, включая первые три года постепенного наращивания объема поставок.