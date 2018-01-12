Хорватская INA не комментирует возражения США против покупки компании РФ

БЕЛГРАД, 12 фев - ПРАЙМ. Хорватская нефтекомпания INA не станет комментировать заявление посла США в Хорватии Роберта Кохорста (Robert Kohorst) о том, что Вашингтон возражает против возможной покупки компании Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе INA.

Ранее американский посол в Загребе заявил, что Хорватия при решении по INA должна учитывать как финансовые, так и политические критерии. По его словам, США хотели бы в качестве покупателя компании видеть кого-то, кто бы оказывал поддержку Хорватии, а Россия якобы играла пагубную роль в регионе.

"Мы не станем комментировать данное заявление. Советуем обратиться к нашим крупнейшим акционерам – правительству Хорватии и венгерскому концерну MOL за разъяснениями", - сказали в пресс-службе INA.

Глава "Роснефти" ROSN Игорь Сечин в октябре 2017 года говорил, что "Роснефть" рассматривает возможность вхождения в капитал хорватской INA. Он отметил, что в этом случае два НПЗ компании в городах Риека и Сисак будут модернизированы.

На данный момент венгерский нефтегазовый концерн MOL является владельцем 49,1% акций INA, а также управляет этой компанией. Еще 44,8% акций принадлежит правительству Хорватии, а 6,1% акций находятся в распоряжении миноритарных акционеров. Хорватия в течение последних нескольких лет пытается вернуть контроль над INA, потерянный в 2008–2009 годах. По утверждению властей Хорватии, передача нефтекомпании под управление венграм стала возможной благодаря взятке, полученной бывшим хорватским премьером Иво Санадером.

INA - одна из крупнейших компаний балканского региона. Она была основана в 1964 году. Кроме Хорватии, INA осуществляет разведку и добычу на Ближнем Востоке и в Африке. По состоянию на конец 2016 года насчитывала около 11 тысяч сотрудников. Чистая прибыль за 2016 год составила около 13,5 миллиона евро в сравнении с убытком порядка 190 миллионов евро в 2015 году.