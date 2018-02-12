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BP досрочно начала добычу на газовом месторождении Atoll Phase One в Египте


Компании / Нефть

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Британский нефтегазовый гигант BP начал добычу газа на месторождении Atoll Phase One в дельте Нила в Египте.

Добыча на проекте началась на семь месяцев раньше запланированного срока. Кроме этого, затраты по проекту оказались на 33% ниже первоначальной сметы.

В настоящее время на месторождении добывается 350 миллионов кубических футов газа в день и 10 тысяч баррелей газового конденсата в день. Добыча газа с месторождения направляется в общенациональную энергосистему Египта. Главный резервуар месторождения содержит 1,5 триллиона кубических футов газа и 31 миллион баррелей газового конденсата, по оценкам компании.

"Многолетние партнерские отношения в Египте позволили нам ускорить запуск Atoll и начать добычу спустя 33 месяца после обнаружения месторождения. Проект... позволит нам удовлетворить растущий спрос на газ со стороны населения страны", - приводятся в пресс-релизе слова главы компании Роберта Дадли.

Инвестиции компании в проект Atoll Phase One оцениваются в 1 миллиард долларов. При этом на пресс-конференции в Каире Дадли отметил, что в 2018 году компания планирует инвестировать в страну еще более 1 миллиарда долларов.

BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

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