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Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО в 2017 г упала в 1,4 раза


Компании / Нефть

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" (совместное предприятие "Роснефти" ROSN и "Газпром GAZP нефти") по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2017 году снизилась в 1,4 раза по сравнению с 2016 годом и составила 12 миллиардов рублей, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла на 12,5%, составив 241,3 миллиарда рублей. Операционная прибыль сократилась на 13,3%, до уровня в 31,3 миллиарда рублей. Базовая прибыль прибыль на акцию сократилась в 1,4 раза, до 2,53 рубля на ценную бумагу. EBITDA увеличилась на 0,2%, составив 69,87 миллиарда рублей.

Операционные расходы и затраты увеличились на 17,8% и составили 210,9 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль составил 4,4 миллиарда рублей, снизившись на 28,8%. Финансовые расходы увеличились на 2,9%, составив 6,8 миллиарда рублей.

Активы компании выросли на 18,8%, до уровня в 403,6 миллиарда рублей. Обязательства увеличились на 27,8%, составив 193,7 миллиарда рублей.

"Славнефть" является дочерним совместным предприятием "Роснефти" и "Газпром нефти". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, разведку и добычи нефти и газа на 31 лицензионном участке в Западной Сибири и Красноярском крае.

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