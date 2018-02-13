"Росатом" попросил на модернизацию энергетики РФ 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" попросила у кабинета министров выделить ей 1 трлн рублей на строительство реакторов в рамках программы модернизации энергетики страны, пишет РБК со ссылкой на представителя компании и четырех источников, близких к ходу обсуждения вопроса в правительстве.

Весь объем финансирования программы модернизации оценивается в 1,5 трлн рублей.

Предложение "Росатома" было озвучено на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича накануне, 12 февраля. Подразумевается, что на выделенные деньги будет вестись строительство трех реакторов ВВЭР-1200 (два - на Курской АЭС, еще один - на Смоленской АЭС) и реакторе на быстрых нейтронах (в настоящее время такой строится на Белоярской АЭС).

Один из источников издания отметил, что "Росатом" предлагает компенсировать траты на строительство первых трех. В компании эти данные не уточняли.

Председатель правления госкомпании "Роснано" Анатолий Чубайс в свою очередь предлагает строить больше зеленых энергоблоков, отметили три собеседника газеты. Ранее эта госкомпания выступала с предложением продлить программу поддержки зеленой энергетики до 2035 года и расширить ее до еще 20 ГВт. Чубайс отмечал в интервью "Ведомостям", что для этого может потребоваться 2 трлн рублей. Источники РБК в рассказали, что на совещании у Дворковича речь шла о 1,5 трлн рублей.