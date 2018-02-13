МЭА: РФ в январе сохранила исполнение соглашения ОПЕК+ на уровне 88%

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в январе 2018 года, по предварительным данным, снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 270 тысяч баррелей в сутки, до 11,33 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на 88%, говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

В декабре 2017 года этот показатель также составлял 88%. При этом с начала 2017 года, по данным МЭА, процент соблюдения РФ своих обязательств по венской сделке составляет в среднем 81%. ОПЕК в январе выполнила соглашение на 136%

В январе министр энергетики Александр Новак говорил, что РФ в декабре сократила добычу нефти на 301,2 тысячи баррелей к уровню октября 2016 года в рамках соглашения о сокращении добычи нефти странами-членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию.

Министерство энергетики РФ, а также секретариат ОПЕК неоднократно обращали внимание на то, что МЭА и участники венского соглашения используют разную методику расчета соблюдения сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала - до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили ее еще на девять месяцев - до конца 2018 года.

В докладе сообщается, что ОПЕК в январе сохранила добычу нефти на уровне декабря в 32,16 миллиона баррелей в сутки. "Добыча нефти ОПЕК в январе сохранилась на уровне предыдущего месяца в 32,16 миллиона баррелей в сутки", - говорится в документе.

При этом страны ОПЕК, за исключением Ливии и Нигерии, в январе сократили добычу на 50 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем - до 29,5 миллиона баррелей в сутки. Нигерия, которая вместе с Ливией до начала 2018 года были освобождены от обязательств по сделке, в январе увеличила добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки.

Добыча нефти к октябрю 2016 года сократилась на 1,61 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в январе организация выполнила обязательства по соглашению ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти на рекордные 137% после 132% месяцем ранее. В предыдущем докладе МЭА сообщала, что выполнение соглашения ОПЕК в декабре составило 129%, таким образом, агентство скорректировало показатель за этот месяц. В целом с октября 2016 года страны ОПЕК выполнили соглашение ОПЕК+ на 98%.

При этом, страны, не входящие в ОПЕК, в январе 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 85% после 88% в декабре 2017 года, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки, говорится в докладе. В среднем за весь период действия венской сделки уровень соблюдения странами вне ОПЕК своих обязательств по сокращению добычи нефти составил 83%.

В месячном выражении общая добыча нефти этих стран в январе выросла на 10 тысяч баррелей в сутки - до 18,39 миллиона баррелей в сутки. Баркиндо: Уровень выполнения сделки ОПЕК+ в январе был рекордным

В докладе также сообщается, что МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году 100 тысяч баррелей, до 99,2 миллиона баррелей в сутки. Оценка спроса на нефть за 2017 года осталась неизменной - 97,8 миллиона баррелей в сутки.

В то же время МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2017 году - на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по росту спроса на нефть в 2018 году был повышен до уровня в 1,4 миллиона баррелей в сутки (предыдущий прогноз составлял 1,3 миллиона баррелей в сутки).