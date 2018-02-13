МЭА: США к концу года могут обогнать РФ по уровню нефтедобычи

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. США могут опередить Россию по объемам добычи нефти к концу года, говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"К ноябрю (2017 - ред.) добыча нефти в США возросла на 846 тысяч баррелей в сутки и вскоре перегонит Саудовскую Аравию. К концу года она также может перегнать и Россию, став мировым лидером", - говорится в докладе.

МЭА отмечает, что все факторы, которые провоцируют рост добычи в США, находятся в идеальных позициях, в том числе цены на нефть. По мнению МЭА, через несколько месяцев рост цен на сырье приведет увеличению объемов бурения.

Согласно данным Росстата и управления энергетической информации Минэнерго США (IEA), крупнейшим нефтедобытчиком в мире на данный момент является Россия. Как сообщал Росстат, ежесуточная добыча в РФ в ноябре составила 10,126 миллиона баррелей, Саудовской Аравии - 9,9 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в США в ноябре 2017 года выросла на 4% по сравнению с октябрем – до 10,038 миллиона баррелей в сутки.