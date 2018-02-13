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Польша хотела бы участвовать в освоении газовых месторождений Ливана


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ВАРШАВА, 13 фев - ПРАЙМ. Варшава хотела бы участвовать в освоении газовых месторождений Ливана, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи со своим ливанским коллегой Саадом ад-Дин Рафиком аль-Харири.

"Не исключено, что мы в будущем будем партнерами в разработке этих месторождений для доставки газа в Польшу. Это было одной из тем наших переговоров с премьером Ливана", - заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения.

"Мы ищем новые источники поставки газа", - добавил он.

Контракт на поставку российского газа в Польшу истекает в 2022 году. Варшава считает действующий в настоящее время контракт невыгодным. С польской стороны часто звучат обещания полностью отказаться от российского газа после 2022 года. Министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский в сентябре прошлого года заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Россией слишком рано.

Моравецкий также посетил центр пребывания беженцев из Сирии. Он отметил, что Польша активно финансирует различные программы помощи беженцам. "Мы из нашего бюджета финансируем медицинские кабинеты, медицинское оборудование. Недавно была приобретена мобильная амбулатория", - рассказал он.

По словам Моравецкого, Польша в ближайшие годы собирается выделить на нужды беженцев 10 миллионов долларов. "Та помощь, над которой мы сейчас работаем – это около 10 миллионов долларов в ближайшие годы", - сообщил премьер.

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