Ирак возобновил доставку нефтепродуктов по железной дороге из Багдада в Басру

ДУБАЙ, 13 фев - ПРАЙМ. Ирак возобновил доставку нефтепродуктов по железной дороге с нефтеперерабатывающего завода Дора в Багдаде в Басру на юг страны, прерванную американским вторжением в страну в 2003 году, сообщил во вторник министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Это достижение позволит увеличить количество перевозимого дизельного топлива и другой продукции с одной до четырех тысяч кубических метров в день, что уменьшит финансовые затраты и ущерб окружающей среде, а также отрицательное воздействие на дороги и мосты, позволит сэкономить время и силы", - отметил министр, слова которого приводятся в сообщении на сайте министерства.

Сообщается, что нефтеперерабатывающая компания "Аль-Васат" уже приступила к перевозке дизельного топлива из Багдада в Басру.