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Ирак возобновил доставку нефтепродуктов по железной дороге из Багдада в Басру


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ДУБАЙ, 13 фев - ПРАЙМ. Ирак возобновил доставку нефтепродуктов по железной дороге с нефтеперерабатывающего завода Дора в Багдаде в Басру на юг страны, прерванную американским вторжением в страну в 2003 году, сообщил во вторник министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Это достижение позволит увеличить количество перевозимого дизельного топлива и другой продукции с одной до четырех тысяч кубических метров в день, что уменьшит финансовые затраты и ущерб окружающей среде, а также отрицательное воздействие на дороги и мосты, позволит сэкономить время и силы", - отметил министр, слова которого приводятся в сообщении на сайте министерства.

Сообщается, что нефтеперерабатывающая компания "Аль-Васат" уже приступила к перевозке дизельного топлива из Багдада в Басру.

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