Австралийская Woodside привлечет $2 млрд для покупки доли Exxon в газовом месторождении

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Австралийская нефтегазовая компания Woodside Petroleum привлечет 2,5 миллиарда австралийских долларов (1,97 миллиарда долларов) с помощью допэмиссии акций для финансирования покупки доли ExxonMobil в газовом австралийском месторождении Скарборо (Scarborough), следует из пресс-релиза Woodside.

Сделка, для которой австралийская компания привлекает финансирование, подразумевает покупку доли ExxonMobil в Скарборо в размере 50%. Таким образом, Woodside будет владеть 75% указанного месторождения. Оставшиеся 25% принадлежат горнодобывающей компании BHP. Сделку, стоимость которой оценивается в 744 миллиона долларов, планируется завершить к концу марта. Остальные привлеченные средства компания планирует направить на разработку этого газового месторождения, а также на другие проекты, и в частности, на разработку нефтяного месторождения в Сенегале.

Данная покупка позволит Woodside увеличить свое присутствие на рынке сжиженного природного газа (СПГ), спрос на который, по ожиданиям компании, будет расти в ближайшие пять лет.

Woodside Petroleum - австралийская нефтегазовая компания. Акции компании, основанной в 1954 году, торгуются на бирже Австралии. Число сотрудников превышает 3 тысячи человек.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания задействована в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти" ROSN и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.