FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Газпром" подал иск к Uniper по пересмотру контрактных цен на газ


Газ / Компании

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Газпром экспорт" подал в арбитраж иск к германской Uniper по пересмотру контрактных цен на газ, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпрома".

"ООО "Газпром экспорт" подтверждает, что направило в компанию Uniper уведомление о начале арбитражного разбирательства с требованием пересмотра начиная с 1 февраля 2018 года цены на газ, поставляемый по контракту с Uniper", - говорится в сообщении.

"Обращение в арбитраж для разрешения контрактного спора является стандартной практикой, предусмотренной в таких контрактах", - отмечается в сообщении.

"Газпром" и Uniper (ранее E.On) в 2014 году судились в арбитраже по ценам на поставку газа. Тогда иск к "Газпрому" подала E.On Global Commodities SE. В марте 2015 года европейская компания подала новую жалобу, касающуюся недостаточных поставок газа с сентября 2014 года по март 2015 года. В 2016 году "Газпром" и Uniper подписали договоренность по корректировке цен по действующим долгосрочным контрактам на поставку природного газа, а также согласовали прекращение арбитражного разбирательства.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ