"Газпром" подал иск к Uniper по пересмотру контрактных цен на газ

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Газпром экспорт" подал в арбитраж иск к германской Uniper по пересмотру контрактных цен на газ, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпрома".

"ООО "Газпром экспорт" подтверждает, что направило в компанию Uniper уведомление о начале арбитражного разбирательства с требованием пересмотра начиная с 1 февраля 2018 года цены на газ, поставляемый по контракту с Uniper", - говорится в сообщении.

"Обращение в арбитраж для разрешения контрактного спора является стандартной практикой, предусмотренной в таких контрактах", - отмечается в сообщении.

"Газпром" и Uniper (ранее E.On) в 2014 году судились в арбитраже по ценам на поставку газа. Тогда иск к "Газпрому" подала E.On Global Commodities SE. В марте 2015 года европейская компания подала новую жалобу, касающуюся недостаточных поставок газа с сентября 2014 года по март 2015 года. В 2016 году "Газпром" и Uniper подписали договоренность по корректировке цен по действующим долгосрочным контрактам на поставку природного газа, а также согласовали прекращение арбитражного разбирательства.