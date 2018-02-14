Следующий комитет ОПЕК+ соберется 14-15 апреля в Эр-Рияде

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Следующее заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ состоится в Эр-Рияде 14-15 апреля, сообщил РИА Новости источник из организаторов заседания. "Встреча пройдет в Эр-Рияде 14-15 апреля", - сказал собеседник агентства. МЭА: РФ в январе сохранила исполнение соглашения ОПЕК+ на уровне 88%

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

В министерский мониторинговый комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Комитет собирается на регулярные встречи, чтобы обсудить ход исполнения и будущее сделки ОПЕК+.

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в апреле обсудит более точную цель по уровню мировых запасов нефти, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом наиболее отслеживаемой в рамках сделки ОПЕК+ составляющей всех коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире являются запасы в странах ОЭСР.

"Я думаю, мы обсудим, когда встретимся в апреле, что именно считать целью по коммерческим запасам нефти, к которой нужно стремиться", - сказал аль-Фалих.

В среду министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что избыток запасов нефти в мире на сегодняшний день снизился примерно до 100 миллионов баррелей.

Ранее источник среди организаторов заседания министерского комитета сообщил РИА Новости, что следующее заседание комитета состоится в Эр-Рияде 14-15 апреля.