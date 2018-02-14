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Новак: Избыток запасов нефти в мире снизился примерно до 100 млн баррелей


Компании / Нефть

ЭР-РИЯД, 14 фев - ПРАЙМ. Избыток запасов нефти в мире на сегодняшний день снизился примерно до 100 миллионов баррелей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "С 340 миллионов баррелей остатки (в начале 2017 года - ред.) снизились на сегодняшний день до примерно 100 миллионов баррелей", - сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года соглашение было продлено до конца 2018 года.

Все нефтяные компании РФ в ходе встречи на прошлой неделе подтвердили готовность выполнять соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщил глава Минэнерго. "Россия продолжит соблюдать свои обязательства по сокращению добычи на 300 тысяч баррелей в день, и на совещании на прошлой неделе все компании подтвердили, что они остаются привержены соглашению", - сказал Новак.

 

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