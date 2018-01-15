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"Новатэк" в 2017 г увеличил выплаты членам правления на 9%


Газ / Компании

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK в 2017 году увеличил выплаты членам правления по сравнению с 2016 годом на 9% - до 2,1 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.

При этом заработная плата членов правления в 2017 году снизилась на 2,3% - до 666,5 миллионов рублей. Премии выросли на 15% - до 1,4 миллиарда рублей.

В состав правления "Новатэка" входят 11 человек. В 2016 году в правление были избраны: бывший первый замминистра природных ресурсов и экологии Денис Храмов (зампред правления), зампред правления по экономике и финансам Виктор Беляков, зампред правления — директор по производству Олег Карпушин, зампред правления — директор по геологии Игорь Плесовских, директор по стратегическим проектам Илья Тафинцев, зампред правления — директор по производству Сергей Васюнин.

В состав правления также входят его председатель Леонид Михельсон, первый зампред правления Александр Фридман, зампред правления Владимир Басков, зампред правления Марк Джетвей, директор юридического департамента Татьяна Кузнецова, директор департамента маркетинга и реализации газа Лев Феодосьев.

Совокупное вознаграждение членам совета директоров "Новатэка" в 2017 году выросло по сравнению с 2016 годом на 0,5% - до 133 миллионов рублей, говорится в отчете.

В состав совета директоров "Новатэка" входят председатель совета Александр Наталенко, глава Газпромбанка Андрей Акимов, член совета при президиуме Германо-российской внешнеторговой палаты Буркхард Бергманн, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, бизнесмен Геннадий Тимченко, старший вице-президент Total по Европе и Центральной Азии Майкл Боррелл, независимые директора Виктор Орлов.

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