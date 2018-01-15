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Госдума отклонила проект, допускавший экспорт газа с "Печоры СПГ"


Газ / Компании

 

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который позволил бы экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Роснефти" ROSN"Печора СПГ".

Документ предусматривал изменение одного из критериев отбора экспортеров СПГ - даты выдачи лицензии на пользование недрами федерального значения, которая предусматривает строительство СПГ-завода или направление добытого газа на завод по сжижению. Ограничение даты предлагалось перенести с 1 января 2013 года на 1 июля 2014 года.

Сейчас правом экспорта СПГ обладают проект "Ямал СПГ", а также проекты государственных "Роснефти" и "Газпрома" GAZP. Такое право они получили по закону о либерализации экспорта СПГ, который вступил в силу 1 декабря 2013 года. Таким образом, в настоящее время фактически единственным СПГ-проектом в России, не попавшим в перечень экспортеров, является проект "Роснефти" "Печора СПГ", который получил лицензию после этой даты.

Отклонить законопроект предложил комитет по энергетике, посчитав его принятие в предложенном виде нецелесообразным. Комитет полагает, что изменения в законодательство в части экспорта СПГ необходимо вносить после анализа сложившейся ситуации на мировом и региональных рынках СПГ и практики применения действующего законодательства.

 

Глава комитета по энергетике Павел Завальный напомнил на заседании ГД, что увеличение количества экспортеров газа в виде СПГ было связано с тем, что существовал риск снижения объема поставки газа в Европу, связанный с ситуацией на Украине, а также с отказом от реализации газопровода "Южный поток". "На сегодняшний день в стадии реализации находится "Турецкий поток", "Северный поток-2" и договоренности после 2019 года о транзите газа через Украину. Поэтому в этом виде актуальности проекта нет, в то же время развитие СПГ в целом является большой перспективой. Этот законопроект касался больше проекта "Печора СПГ", но в настоящее время нет обоснования необходимости и целесообразности реализации этого проекта", - отметил депутат.

 

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