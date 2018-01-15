Доходы членов правления "Лукойла" за 2017 г выросли на 6%

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Члены правления крупнейшей частной нефтяной компании России — "Лукойла" LKOH за 2017 год получили доход в размере 1,738 миллиарда рублей против 1,636 миллиарда рублей за 2016 год (рост на 6,2%), говорится в отчетности компании.

В состав правления "Лукойла" входят 14 человек.

Большую часть доходов составляют премии (957,268 миллиона рублей). Кроме того, 524 миллиона рублей было выплачено в виде заработной платы, а 54,3 миллиона рублей — в виде вознаграждения за участие в работе органа управления. Еще 203,157 миллиона рублей пошло на иные виды вознаграждений.

Вознаграждения членам совета директоров по итогам отчетного периода при этом составили 232,945 миллиона рублей, что на 42% больше по сравнению с выплатами за аналогичный период прошлого года (164,322 миллиона рублей). В частности, 87 миллионов рублей было выплачено в качестве вознаграждения за участие в работе органа управления. Заработная плата за год составила 48 миллионов рублей, и 87,8 миллиона рублей пошло на премии.