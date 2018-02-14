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Доходы правления "Транснефти" за 2017 г выросли на 17%


Компании / Нефть

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Правление "Транснефти" за 2017 год получило доход в размере 1,035 миллиарда рублей против 883,23 миллиона рублей за 2016 год (рост на 17%), говорится в отчетности компании.

В состав правления "Транснефти" входят 10 человек.

Большую часть доходов составляют премии (568,9 миллиона рублей). Кроме того, 442,8 миллиона рублей было выплачено в виде заработной платы, при этом вознаграждение за участие в работе органа управления выплачено не было. Компенсация расходов составила 21,2 миллиона рублей.

Вознаграждения членам совета директоров по итогам отчетного периода составили 50,54 миллиона рублей, что на 15,4% больше по сравнению с выплатами за аналогичный период прошлого года (43,8 миллиона рублей).

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