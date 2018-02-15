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СМИ: Saudi Aramco может войти в "Арктик СПГ-2"


Газ / Компании

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российская газовая компания "Новатэк" (крупнейший акционер - Леонид Михельсон) ведет переговоры о партнерстве с саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco об участии в проекте "Арктик СПГ-2", пишет газета "Ведомости". 

Отмечается, что саудовская компания будет именно участноввать в проекте, а не просто покупать сжиженный газ, сообщили источники издания, знакомые с ходом переговоров.

Структура новой дочерней компании "Новатэка" может быть похожа на проект "Ямал СПГ", где "Новатэк" владеет 50,1% акций, у французской Total – 20%, у китайской CNPC – 20% и у SRF – 9,9%. Разница будет заключаться в том, что место китайских партнеров займут саудиты.

Доли Saudi Aramco и Total, скорее всего, будут равными, отметил собеседник.

"Новатэк" от официальных комментариев изданию отказался. Представители Saudi Aramco и Total на запрос издания не ответили.

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