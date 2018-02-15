"Газпром нефть" рассчитывает скоро договориться с Ираком по контракту проекта Бадра

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" продолжит диалог с Ираком по корректировке контракта проекта Бадра в рамках министерской комиссии в феврале, рассчитывает договориться в ближайшем будущем, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Александр Дюков.

"Мы находимся в процессе переговоров с министерством нефти Ирака по обсуждению условий контракта, а также различных вариантов развития месторождения Бадра",- сказал Дюков в преддверии инвестиционного форума в Сочи, отвечая на вопрос о переговорах компании с Ираком по изменениям сервисного контракта проекта Бадра.

Он напомнил, что по итогам визита в Ирак в декабре прошлого года главы Минэнерго РФ Александра Новака, создана межминистерская комиссия, с российской стороны ее возглавил Кирилл Молодцов. Во время первой встречи комиссии, состоявшейся в январе, были определены конкретные шаги по достижению договоренностей, отметил Дюков.

"Вторая встреча намечена на февраль 2018. Надеемся, что в ближайшем будущем мы уже сможем достичь обоюдовыгодных договоренностей",- добавил он.

В начале декабря 2017 года Дюков сообщил, что "Газпром нефть" ожидает итогов обсуждения изменений сервисного контракта по проекту Бадра в Ираке в 2018 году.

В середине января глава дирекции компании по крупным проектам компании Денис Сугаипов сообщил агентству Рейтер, что "Газпром нефть" намерена снизить проектную полку добычи нефти на проекте Бадра в Ираке со 110 тысячи баррелей в сутки до 85 тысячи баррелей в сутки из-за сложной геологии и высоких затрат.

Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Промышленная добыча нефти на месторождении начата в мае 2014 года. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 миллиарда баррелей нефти. Согласно контракту от 2010 года, месторождение разрабатывает консорциум в составе "Газпром нефти" (в статусе оператора, 30%), Kogas (22,5%), Petronas (15%) и ТРАО (7,5%). Доля иракского правительства, которое представлено Oil Exploration Company, составляет 25%.