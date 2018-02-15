Moody's понизило рейтинг Fortum до "Baa2" с негативным прогнозом

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг эмитента финской Fortum до "Baa2" с "Baa1" на фоне сделки с Uniper, прогноз по рейтингу негативный, говорится в релизе компании.

"Понижение рейтинга до "Baa2" принимает в расчет ожидаемое увеличение финансового левериджа Fortum после покупки акций Uniper. По оценкам Moody's, показатели кредитоспособности Fortum значительно ослабнут по сравнению с текущим уровнем", - поясняет агентство свое решение.

Отношение средств от операций (FFO) к чистому долгу опустится ниже 20% после завершения сделки с Uniper, ожидает агентство. "Fortum станет крупнейшим акционером Uniper с долей участия в 47,12% и не сможет осуществлять контроль над стратегией Uniper, получая позитивный вклад в свой денежный поток от полученных дивидендов", - говорится в релизе Moody's.

Негативный прогноз отражает неопределенность, связанную с дальнейшими шагами, которые Fortum может предпринять по сделке и по снижению левериджа. При появлении большей ясности относительно дальнейшей стратегии Fortum по сделке, а также в случае ожидания укрепления финансового профиля компании в будущем, прогноз может быть пересмотрен до стабильного. При этом повышение рейтинга маловероятно, поясняет агентство.

В октябре 2017 года финская энергокомпания Fortum Oyj и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах принадлежащих E.ON 46,65% акций международной энергетической компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки могла бы составить 8,05 миллиарда евро.

По итогам первого этапа предложения компания получила заявки о приобретении 46,93% акций Uniper. В феврале Fortum по итогам основного и дополнительного этапа оферты получила заявки о приобретении 47,12% акций Uniper. Fortum надеется закрыть сделку по покупке акций Uniper в середине 2018 года.