"Лукойл" в 2017 году снизил добычу нефти на 5%

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH в 2017 году сократил добычу нефти на 5%, до 87,4 миллиона тонн, среднесуточную добычу углеводородов при этом увеличил на 2,4%, до 2,234 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, сообщает компания.

За 2017 год добыча нефти без учета проекта Западная Курна-2 составила 85,6 миллиона тонн (снижение на 1,5%), в том числе в четвертом квартале 2017 года было добыто 21,5 миллиона тонн нефти (рост на 0,3%).

"С января 2017 года объем и динамика добычи нефти группой "Лукойл" в основном определяются внешними ограничениями объемов добычи российских компаний", - говорится в сообщении.

В четвертом квартале 2017 года среднесуточная добыча углеводородов группой "Лукойл" без учета проекта Западная Курна-2 составила 2,284 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись на 2,9% по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Как отмечает компания, рост добычи связан с развитием газовых проектов.

Добыча газа в четвертом квартале 2017 года выросла по сравнению с третьим кварталом на 12,5%, до 8,2 миллиарда кубометров. В результате, добыча газа за 2017 год составила 28,8 миллиарда кубометров, что на 15,7% выше показателя 2016 года.

"Компания достигла существенного прогресса в развитии газовых проектов в Узбекистане. Так, в четвертом квартале 2017 года, добыча газа по проектам Кандым и Гиссар выросла до 2,8 миллиарда кубометров, или на 30,7% по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Рост связан с запуском новых мощностей по подготовке газа", - отмечает компания.

Рост добычи газа в России в 2017 году на 10%, до 18,18 миллиона кубометров в основном связан с запуском газового промысла Пякяхинского месторождения в январе 2017 года.