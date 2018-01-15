"Лукойл" заинтересован в работе на двух блоках на Каспийском побережье Казахстана

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH заинтересован в работе на двух блоках на Каспийском побережье Казахстана, а также рассматривает еще несколько вдоль границы с Россией, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах российского инвестиционного форума в Сочи.

"Там изменилось законодательство. То, что мы постоянно с нашими коллегам с Казахстана продвигали законодательство, позволяет иметь хорошую норму рентабельности на сложнопостроенных месторождениях. Это Каспий и это глубокие месторождения. Мы заинтересованы в блоках на Каспии. Там два блокам рассматриваем, остальные, в основном, вдоль границы с Российской Федерацией", - сказал он.

"Мы знаем хорошо геологию Каспия, наши геологи рассчитывают открыть в целом центральные воды Казахстана, они перспективны для геологоразведки поэтому мы заинтересованы принять участие", - добавил Алекперов.

Глава "Лукойла" также очень позитивно оценивает результаты работы на Каспии.