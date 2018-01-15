"Газпром" и "Сибур" заключили предварительный договор по поставкам этана на Амурский ГХК

МОСКВА/СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP и "Сибур" заключили предварительный договор по поставкам этана с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Амурский газохимический комплекс (ГХК), объем поставок составит около 2 миллионов тонн в год, говорится в сообщении "Газпрома".

"Документ содержит основные условия будущих поставок продукции с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) "Газпрома" на планируемый "Сибуром" Амурский газохимический комплекс (ГХК). В частности, гарантированный объем поставки этановой фракции составит около 2 миллионов тонн в год. Цена будет рассчитываться по согласованной сторонами формуле", - говорится в сообщении.

"Заключение предварительного договора позволит "Сибуру" продолжить проработку проекта Амурского ГХК и приступить к базовому проектированию комплекса", - отмечается в сообщении "Сибура".

Несмотря на то, что договор является предварительным, стороны несут ряд обязательств по нему, сообщил журналистам председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. "Он содержит основные условия, и по большому счету из него так просто выйти нельзя. Поэтому в этой части сам контракт ... нужно будет структурировать так, чтобы иметь возможность получать финансирование, если это понадобится непосредственно проекту, поэтому в нем есть свои особенности", - сказал Конов.

Он отметил, что формула цены на поставки этана позволяет найти баланс между интересами и "Газпрома", и "Сибура". "Формула, которая включает котировки на определенные продукты, являющиеся важной частью как газоперерабатывающего завода так и газохимического комплекса, позволяющая балансировать интересы обеих сторон", - сказал он.

В октябре совладелец "Сибура" Леонид Михельсон отмечал, что переговоры с "Газпромом" по поставкам этана на Амурский ГХК продолжатся, поскольку "Газпром" еще ведет работу по увязке режима КГН (консолидированная группа налогоплательщиков) и режима ТОР (территория опережающего развития) в экономике Амурского ГПЗ, что сдерживает заключение контракта по поставкам этана.

"Сибур" прорабатывает проект строительства Амурского ГХК, который технологически связан с Амурским ГПЗ "Газпрома". Инвестиционное решение по проекту ГХК "Сибур" планировал принять не ранее конца 2017 года. Сырьем для предприятий ГХК станет этан с ГПЗ, и исход переговоров о поставках и цене на этан является важным фактором при принятии решения о реализации проекта. Ввод первых мощностей Амурского ГХК ожидается не ранее 2023-2024 годов.