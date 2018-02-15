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СМИ: Добыча нефти в Ливии достигла 1,1 млн баррелей в сутки


Компании / Нефть

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в Ливии выросла до 1,1 миллиона баррелей в сутки с 1,05 миллиона баррелей в сутки несколько дней назад, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Добыча на месторождении Шарара (Sharara), крупнейшем нефтяном месторождении страны, стабильна и составляет 290 тысяч баррелей в сутки, отметил источник.

Ливийская Waha Oil добывает 280 тысяч баррелей в сутки, Mellitah Oil - 90 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что из-за планового технического обслуживания Mellitah Oil, начиная с пятницы, сократит добычу до 30 тысяч баррелей в сутки и вернется к нормальному уровню нефтедобычи через 10-14 дней.

Изначально Ливия, как и Нигерия, не несла обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от действий вооруженных группировок.

Согласно февральскому докладу ОПЕК, добыча нефти в Ливии в январе выросла на 21 тысячу баррелей в сутки с уровня декабря, до 978 тысяч баррелей в сутки. В ноябре Ливия и Нигерия, пообещали, что в 2018 году их добыча не будет превышать максимумы 2017 года - около 1 миллиона баррелей в сутки для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

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Сокращение добычи нефти

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