Новак: Цена нефти в 2018 г будет колебаться в диапазоне $50-70 за баррель

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Цена нефти в 2018 году будет колебаться в диапазоне 50-70 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я не вижу ничего особенного в том, что цены достигли 70 (долларов за баррель - ред.), сейчас несколько снизились. Волатильность на рынке всегда есть и будет",- сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

"На счет диапазона, я могу сказать, что у меня оценки несколько другие. Я думаю, что диапазон колебания цен может быть от 50 до 70 долларов в этом году", - добавил министр.

Во вторник глава Минэнерго РФ говорил, что ожидает среднюю цену нефти в 2018 году ближе к 60 долларам за баррель. При этом глава Минэнерго отмечал, что прогнозировал цены в 50-60 долларов за баррель в среднем по 2018 году, и в феврале сложно делать прогнозы по средней годовой цене нефти, так как повлиять на нее могут многие факторы.