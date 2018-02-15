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Fitch вывело рейтинг ГНКАР из списка на пересмотр, подтвердив на уровне "BB+"


Компании / Финансы / Нефть

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch вывело долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанской Госнефтекомпании (SOCAR) из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением и подтвердило его на уровне "BB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг ГНКАР соответствует суверенному рейтингу Азербайджана, отмечено в релизе.

В то же время Fitch вывело из списка на пересмотр краткосрочный РДЭ компании, подтвердив его на уровне "B", и рейтинг приоритетного необеспеченного долга, подтвердив на уровне "BB+".

"Мы ожидаем, что капитальные затраты останутся высокими в 2018 году, когда будет завершено строительство крупных трубопроводных проектов и нефтеперерабатывающего завода Star в Турции", - сообщается в релизе. В 2019-2020 годах агентство ожидает, что капитальные затраты сократятся до 2 миллиардов манатов с 4,3 миллиарда в 2017 году.

К негативному рейтинговому действию может привести ослабление поддержки компании со стороны государства, отмечает Fitch. При улучшении макроэкономической политики, способной укрепить устойчивость страны к внешним шокам, возможны позитивные рейтинговые действия.

ГНКАР - государственная нефтяная компания Азербайджана. Осуществляет свою деятельность в Грузии, Турции, Румынии, Украине, Германии и Швейцарии.

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