Eni в 2017 г получила чистую прибыль в 3,4 млрд евро против убытка годом ранее

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянской Eni SpA, приходящаяся на акционеров компании, в 2017 году составила 3,427 миллиарда евро против убытка в 1,464 миллиарда евро годом ранее, сообщает компания.

В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,95 евро против убытка в 0,41 евро в 2016 году. Выручка Eni за отчетный период выросла на 25% - до 70,98 миллиарда евро. Производство углеводородов компанией в 2017 году выросло на 3%, составив 1,816 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По итогам четвертого квартала минувшего года Eni зафиксировала чистую прибыль в 2,1 миллиарда евро, что в 6 раз превышает показатель годичной давности. В пересчете на одну акцию прибыль компании составила 0,58 евро против 0,09 евро годом ранее. Выручка Eni за отчетный период составила 20,88 миллиарда евро, что на 29% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года. Объем добычи углеводородов Eni в четвертом квартале вырос на 2% и составил 1,892 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

"Мы завершили 2017 год с отличными результатами, которые подчеркивают, как начатый в 2014 году процесс интенсивных изменений превратил Eni в компанию, способную расти даже в сложных рыночных условиях", - заявил глава концерна Клаудио Дескалци (Claudio Descalzi).

Итальянская Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 33 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.