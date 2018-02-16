Инвестпрограмма "Россетей" на 2018-2020 гг составляет 748 млрд руб с НДС

СОЧИ, 16 фев - ПРАЙМ. Инвестиционная программа группы компаний "Россети" на 2018-2020 годы утверждена в объеме 748 миллиардов рублей с учетом НДС, заявил глава компании Павел Ливинский.

"Объем инвестиций, если даже говорить про утвержденную программу на 2018-2020 годы, составляет 748 миллиардов рублей с НДС. Это утвержденная инвестиционная программа и те ресурсы, которые тратятся на развитие энергетики наших регионов", - сказал Ливинский в интервью телеканалу РБК RBCM в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что это собственные средства, "именно средства "Россетей" и дочерних зависимых обществ, которые мы направляем на реализацию именно наших программ".

Ливинский также заявил, что компании не требуются государственные деньги для модернизации региональных активов. "Мы государственные деньги не просим, мы обходимся за счет собственных средств и живем в условиях тарифа, корректируемого на инфляцию. Мы социально ответственная компания, и заявлять о повышении тарифа, мы считаем, неправильно", - сказал он.

"Если говорить о государственных деньгах, то крупные инфраструктурные проекты, которые реализовывались в рамках федеральных целевых программ, для них предусматривалось государственное финансирование. На сегодняшний момент они, в основной своей части, завершены. На текущий момент мы развиваемся за счет собственных средств", - добавил он.