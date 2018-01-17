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Совет директоров "Роснефти" 19 февраля обсудит разработку месторождения Зохр в Египте


Компании / Нефть

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" ROSN 19 февраля проведет заседание, на повестке которого – программа разработки месторождения Зохр в Египте, следует из материалов компании.

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: ... О реализации ПАО "НК "Роснефть" бизнес-проекта "Программа разработки месторождения Зохр в блоке Шорук, Египет", - говорится в сообщении.

На заседании также рассмотрят отчет о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО "НК "Роснефть" за четвертый квартал 2017 года, а также отчет о деятельности компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам второго полугодия 2017 года.

Кроме того, совет директоров рассмотрит вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В декабре 2017 года "Роснефть" в составе международного консорциума начала добычу газа в рамках проекта по разработке месторождения Зохр. Проект реализуется на условиях концессии совместно с итальянской Eni S.p.A и британской BP.

Зохр - крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 миллиардов метров кубических. Месторождение было открыто в 2015 году.

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