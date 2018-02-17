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Лавров: Экономическая выгода "Северного потока-2" абсолютно очевидна


Компании / Энергосети

МЮНХЕН, 17 фев - ПРАЙМ. Тем, кто пытается торпедировать проект "Северный поток-2", нужно напомнить, что экономическая выгода проекта абсолютно очевидна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на завтраке с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, который был организован немецким бизнесом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Для тех, кто пытается его (проект "Северный поток-2") торпедировать, немаловажно напомнить - протяженность маршрута от Ямала до Германии на две тысячи километров короче, нежели нынешняя труба, которая до Германии идет через Украину. А стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше, нежели нынешняя стоимость. Поэтому коммерческая выгода, экономическая выгода абсолютно очевидная", - сказал Лавров.

По его словам, он "уверен, что именно эти соображения будут лежать в основе окончательных решений соседних с Германией стран".

В пятницу президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что в случае с проектом "Северный поток-2" речь идет не об экономических интересах, а исключительно о попытке "геополитической экспансии России".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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Строительство "Северного потока-2"

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