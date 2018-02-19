JODI: Россия в декабре сохранила мировое лидерство по добыче нефти

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия в декабре 2017 года вновь оказалась самым крупным нефтедобытчиком в мире, добывая в среднем 10,322 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Второе место занимает Саудовская Аравия, которая в декабре добывала 9,98 миллиона баррелей в сутки, а замыкают тройку лидеров США с объемом добычи 9,283 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, практически не изменилась по сравнению с ноябрем, Саудовской Аравии - выросла на 0,9%, в США - уменьшилась на 7,5%. В ноябре ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,323 миллиона баррелей по сравнению с 9,891 миллиона баррелей в Саудовской Аравии и 10,038 миллиона баррелей в США.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в декабре в месячном выражении увеличился на 0,4%, до 7,045 миллиона баррелей в сутки, в США - на 8,7%, до 1,667 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в ноябре Россия экспортировала 5,223 миллиона баррелей в сутки, а в октябре – 5,363 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ Саудовской Аравии выросла в декабре на 1,8% к предыдущему месяцу, до 2,828 миллиона баррелей в сутки. В США нефтепереработка снизилась на 5,1% по сравнению с ноябрем, до 15,973 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ увеличилась, на 0,4% с показателя ноября, до 5,932 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК - Ирак - увеличил добычу нефти в декабре менее чем на 0,1%, до 4,362 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти вырос на 2,4%, до 3,839 миллиона баррелей в сутки. В Нигерии экспорт нефти в декабре увеличился на 19,2% - до 1,905 миллиона баррелей в сутки, добыча - на 20,2%, до 1,936 миллиона баррелей в сутки.