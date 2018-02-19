Египет закупит в Израиле газ на $15 млрд

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - ПРАЙМ. Израильская компания Delek Drilling объявила о подписании контрактов на поставку природного газа в Египет на сумму в 15 миллиардов долларов.

Сделка считается крупнейшей в истории газовой отрасли Израиля, который до открытия в середине 2000-х годов собственных месторождений закупал газ в Египте и рассматривал варианты импорта из России.

Покупателем газа с месторождений "Левиафан" и "Тамар", крупнейших на средиземноморском шельфе страны, выступает египетская компания Dolphinus Holdings, продавцом - консорциум из нескольких израильских фирм, включая Delek Drilling, и американской Noble Energy.

"Девятнадцатого февраля 2018 года подписаны два соглашения между партнерством (израильских компаний - ред.) и (американской компанией) Noble Energy Mediterranean Ltd… именуемыми в дальнейшем "продавцы", и Dolphinus Holdings Limited, именуемой в дальнейшем "покупатель", об экспорте в Египет", — сказано в биржевом сообщении Delek Drilling.

Каждый из контрактов рассчитан на поставку в Египет 32 миллиардов кубометров газа в течение примерно десяти лет. "По оценкам партнерства, общая выручка от контрактов по "Левиафану" и "Тамар" может достичь 15 миллиардов долларов", — говорится в релизе.

Стороны обсуждают различные возможности транспортировки, рассматривая, в частности, варианты строительства прямого наземного и подводного газопроводов из Израиля в Египет или транзита через территорию Иордании с использованием уже существующего панарабского трубопровода.

СРОКИ ПОСТАВОК

"Поставки с месторождения "Тамар" должны начаться с вводом в строй инфраструктуры для транспортировки природного газа в Египет, с месторождения "Левиафан" - с началом его эксплуатации. Ожидается, что они будут продолжаться до исчерпания оговоренных в контрактах объемов или до декабря 2030 года, в зависимости от того, что наступит раньше", - пояснила компания.

Участники консорциума оценивают запасы "Левиафана" в 621 миллиард кубометров и планируют ввести его в строй в 2019 году. Вдвое меньший "Тамар" уже эксплуатируется, обеспечивая поставки, в основном, на внутренний рынок Израиля.

Согласно справочным материалам, Delek Drilling имеет в "Левиафане" 45,34%, Noble Energy и Ratio Oil Exploration - 39,66% и 15% соответственно.

В проекте "Тамар" Delek Drilling (22%) и Noble Energy (32,50%) участвуют вместе с Isramco Negev 2 (28,75%), Tamar Petroleum (9,25%), Dor Gas Exploration (4,00%), Everest Infrastructures (3,50%).