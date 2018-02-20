Anadarko будет поставлять французской EDF из Мозамбика 1,2 млн тонн СПГ в год

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corporation будет поставлять французской компании Electricite de France, S.A. (EDF) 1,2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год со своего проекта в Мозамбике, говорится в пресс-релизе Anadarko.

По условиям подписанного на 15 лет соглашения, СПГ будет поставляться с проекта Mozambique LNG. Крупнейшим акционером проекта (26,5%) является дочернее предприятие Anadarko Petroleum - Anadarko Mocambique Area 1, Lda.

"EDF является одной из крупнейших в мире электроэнергетических компаний, и наша договоренность подчеркивает позицию Mozambique LNG в качестве конкурентоспособного поставщика СПГ на долгосрочную перспективу и одного из ведущих в мире проектов в области новых месторождений", - приводятся в сообщении слова представителя Anadarko.

Подчеркивается, что данный контракт "дает Anadarko гибкий доступ к европейскому рынку, который является одним из ключевых рынков" для компании.

В начале февраля правительство Мозамбика одобрило газовый проект Anadarko Petroleum стоимостью 15 миллиардов долларов. Компания планирует построить СПГ-завод на ресурсной базе месторождений в бассейне Рувума (Rovuma) на северном побережье Мозамбика. Ожидается, что завода начнет работу в 2022 или 2023 году. Объем хранилища переработанного газа на комплексе составит 5,99 миллиона тонн в год.