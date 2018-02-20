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ЕБРР планирует выделить кредиты до 1,2 млрд евро для трубопровода TAP


Газ / Компании

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить кредиты на сумму до 1,2 миллиарда евро для Трансадриатического трубопровода (TAP) в текущем году, приводит агентство Рейтер слова представителя ЕБРР.

"Ожидаемая сумма будет включать до 500 миллионов евро в виде прямого кредита и до 700 миллионов евро в виде синдицированного кредита, что подлежит внутреннему окончательному утверждению. Одобрение ожидается к середине этого года", - цитирует агентство слова директора ЕБРР по вопросам Кавказа, Молдовы и Белоруссии Бруно Балванеры (Bruno Balvanera).

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP. TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Ранее в феврале Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил кредит для газопровода TAP в размере 1,5 миллиарда евро. В октябре 2017 года совет директоров ЕБРР одобрил инвестиции в строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) "Южного газового коридора" (ЮГК) в размере 500 миллионов долларов.

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