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"Газпром нефть" увеличила запасы углеводородов за 2017 г на 2,3% - до 2,78 млрд тонн н.э.


Компании

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Суммарные запасы углеводородов "Газпром нефти" по категориям "доказанные" и "вероятные" по международным стандартам (SPE-PRMS) за 2017 год выросли на 2,3% - до 2,78 миллиарда тонн нефтяного эквивалента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в пресс-релизе компании.

Таким образом, уровень воспроизводства составил 170%.

"По состоянию на 31 декабря 2017 года суммарные запасы углеводородов компании (с учетом доли в совместных предприятиях) категорий "доказанные" и "вероятные" (proved + probable - 2P) по международным стандартам SPE-PRMS составили 2,78 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Рост запасов составил 2,3% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Объем углеводородов, добытых в 2017 году (89,75 миллиона тонн нефтяного эквивалента), возмещен новыми запасами на 170%", - сообщает компания.

Также сообщается, что доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов "Газпром нефти" на конец 2017 года выросли на 0,6% - до 1,52 миллиарда тонн нефтяного эквивалента по сравнению с уровнем конца 2016 года. В этой категории запасов уровень воспроизводства составил 110%, отмечает компания.

Показатель обеспеченности добычи "Газпром нефти" доказанными запасами углеводородов (по стандартам SPE-PRMS) составляет 17 лет. По стандартам SEC общие запасы углеводородов компании выросли на 3,7% - до 1,34 миллиарда тонн нефтяного эквивалента по сравнению с 2016 годом.

Кроме того, в 2017 году впервые была проведена оценка перспективных ресурсов Арктического шельфа на лицензионных участках "Газпром нефти". По оценке DeGolyer and MacNaughton объемы перспективных ресурсов Арктического шельфа составили: нефти - 1,6 миллиарда тонн, газа - 3 триллиона кубометров.

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