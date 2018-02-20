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ОАЭ: Нефтяной отрасли требуется более $10 трлн инвестиций до 2040 года


Компании / Нефть

ЛОНДОН, 20 фев - ПРАЙМ. Нефтяной отрасли требуется более 10 триллионов долларов инвестиций в период до 2040 года, считает министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"До 2040 года, чтобы быть уверенными в том, что добыча находится на соответствующем уровне, потребуется более 10 триллионов долларов инвестиций. Откуда он возьмутся, если мы не начнем действовать сейчас? Мы говорим о перспективе 22 лет",- сказал он в ходе выступления на конференции IP Week.

Мазруи отметил, что в среднем от принятия решения до реализации самого проекта проходит порядка пяти лет. Тем не менее первых инвестиций министр ожидает уже в этом году.

"Мы ожидаем достичь баланса на рынке (нефти - ред.) между спросом и предложением уже в этом году. И, что более важно, мы ожидаем увидеть крупные инвестиции в сектор", - сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.

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