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Глава ВР весной ожидает закрытия сделки по покупке 14,16% "Роснефти" китайской CEFC


Компании / Нефть

 

ЛОНДОН, 20 фев - ПРАЙМ. Глава ВР Роберт Дадли, который входит в совет директоров "Роснефти" ROSN, заявил РИА Новости, что ожидает закрытия сделки по покупке 14,16% акций российской компании китайским концерном CEFC весной 2018 года.

"Я думаю, это может произойти весной, может быть. Но у меня нет ни каких особых инсайдов. Не удивлюсь, если это займет больше времени", - ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах конференции IP Week.

Дадли также отметил, что "Роснефть" работает над закрытием этой сделки, как и любой другой. "Я думаю, они работают над этим, как над всеми сделками. Закрытие сделки всегда требуется время", - уточнил он.

"Роснефть" заявляла, что рассчитывает на одобрение сделки регуляторами до конца 2017 года. В январе Дадли заявлял РИА Новости, что ожидает скорого закрытия сделки по продаже акций "Роснефти" китайской CEFC.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC, сообщал Glencore. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%. Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.

 

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