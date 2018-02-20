Минэнерго РФ предлагает срок окупаемости по проектам модернизации ТЭС в 15-20 лет

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минэнерго предлагает удлинить срок окупаемости проектов в рамках программы модернизации тепловых электростанций в РФ до 15-20 лет, сообщил в рамках "круглого стола" замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

В России с 2010 года действует программа строительства новой генерации в рамках договоров предоставления мощности (ДПМ), по которым инвестору в течение 10 лет гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей за мощность. У части компаний платежи по ДПМ могут формировать около 60% выручки.

Власти РФ в настоящее время обсуждают критерии программы модернизации электростанций, которая будет реализовываться по механизму, схожему с ДПМ.

"Да, наша опция - 15-20 лет, еще окончательно не договорились", - сказал он, отвечая на вопрос об удвоении срока окупаемости проектов по сравнению с прежним ДПМ.

Минэкономразвития предлагает удлинить срок окупаемости до 25 лет, отметил Кравченко.