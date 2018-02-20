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BP прогнозирует рост добычи нефти в РФ к 2040 г до 13 млн баррелей в сутки


Компании / Нефть
  • #Нефть, насосы

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая корпорация ВР прогнозирует рост объемов добычи нефти в РФ к 2040 году на 2 миллиона баррелей в сутки - до 13 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 2016 годом, говорится в прогнозе компании по развитию мировой энергетики.

По добыче жидких углеводородов Россия будет уступать только США и Саудовской Аравии, отмечается в прогнозе.

"Производство первичных источников энергии в России вырастет на 20% в период с 2016 года по 2040 год, но доля России в мировом производстве энергоресурсов снизится с 10% в 2016 году до 9% в 2040 году", - говорится в материале. При этом сообщается, что Россия останется крупнейшим в мире экспортером первичных энергоресурсов и вторым по величине производителем нефти и газа, экспортируя 9 миллионов баррелей нефти в сутки и 36 миллиардов кубических футов газа в сутки.

По оценкам компании, Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов в мире. "Российский экспорт обеспечит свыше 5% мирового спроса на первичные энергоресурсы к 2040 году", - считает BP. Согласно прогнозу BP, транспорт к 2040 году обеспечит основной прирост потребления первичных источников энергии на 50%. При этом потребление в промышленности снизится на 4%.

Согласно данным Минэнерго РФ, добыча нефти в России в 2016 году составила 547,3 миллиона тонн, в 2017 году – 546,7 миллиона тонн. Россия участвует в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), которое действует до конца 2018 года. Объем сокращения добычи нефти Россией составляет 300 тысяч баррелей в сутки.

BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

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