BP: РФ к 2040 г останется на втором месте по добыче газа после США

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия к 2040 году по-прежнему будет занимать второе место в мире по добыче природного газа после США, при этом производство "голубого топлива" в РФ вырастет на 29% по сравнению с 2016 годом - до 72 миллиардов кубических футов в сутки (около 2 миллиардов кубометров в сутки), говорится в новом прогнозе британской нефтегазовой компании BP (BP Energy Outlook 2018).

"Добыча газа в России к 2040 году увеличится на 29% (до 72 миллиардов кубических футов в сутки) на фоне растущего спроса на мировых рынках... По добыче газа Россия займет второе место в мире после США", - прогнозирует BP.

Согласно данным статистического обзора BP по мировой энергетике (BP Statistical Review of World Energy 2017), по итогам 2016 года США занимают первое место в мире по добыче газа, произведя 749,2 миллиарда кубометров. Второе место занимает Россия, добыв в 2016 году 579,4 миллиарда кубометров. На третьем месте стоит Иран с показателем в 202,4 миллиарда кубометров. В то же время, министр энергетики РФ Александр Новак в конце января сообщал, что в 2017 году добыча газа в РФ выросла на 50 миллиардов кубометров — до 690 миллиардов кубометров.

Что касается США, то к 2040 году их доля в общем объеме добываемого в мире газа составит почти 25%, отмечает BP.

В целом BP ожидает сильного роста спроса на газ в течение прогнозируемого периода за счет процесса индустриализации и увеличения потребности в электроэнергии в развивающихся странах, а также перехода государств на большее использование газа вместо угля. При этом производство СПГ увеличится более чем вдвое.

"Устойчивый рост поставок СПГ значительно увеличивает доступность газа по всему миру, а объемы СПГ в начале 2020-х годов превзойдут трубопроводные межрегиональные поставки", - ожидает BP.