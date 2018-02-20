Чистая прибыль "Зарубежнефти" по РСБУ в 2017 г выросла на 21,4%

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Зарубежнефти" по РСБУ в 2017 году выросла на 21,4% по сравнению с 2016 годом и составила 8,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла в 1,4 раза, до 30,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 1,5 раза, составив 20,4 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 16,9 миллиарда рублей, увеличившись в 1,6 раза.

Себестоимость продаж выросла в 1,4 раза и составила 10 миллиардов рублей. Прочие расходы снизились на 0,8%, до уровня в 14,9 миллиарда рублей. Управленческие расходы увеличились на 2,6%, составив 3,37 миллиарда рублей.

Капитал и резервы "Зарубежнефти" выросли на 3,7% — до 134,7 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании увеличились на 4,5%, до уровня в 1,212 миллиарда рублей, краткосрочные — в 1,7 раза, составив 7,2 миллиарда рублей.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.