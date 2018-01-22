СМИ: "Роснефть" в 2018 году купит у "Газпрома" 5 млрд кубометров газа

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN заключила на 2018 год контракт о покупке 5 миллиардов кубометров газа у "Газпрома" GAZP по регулируемой цене для компенсации нехватки собственной добычи, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Газ GAZA нужен для выполнения обязательств нефтекомпании по долгосрочным контрактам, в том числе по контракту с "Интер РАО" IRAO годовым объемом до 35 миллиардов кубометров в год, пишет газета.

По словам одного из собеседников издания, по новому контракту "Роснефть" может выбрать и больше 5 миллиардов кубометров в случае необходимости. Однако едва ли компания в этом заинтересована, поскольку она заключила со своими потребителями контракты с формулой цены "тариф минус". То есть, покупая газ у "Газпрома" по тарифу и продавая его по более низкой цене, "Роснефть" будет терять деньги, отмечает издание.

В "Газпром межрегионгазе" отказались от комментариев газете. В "Роснефти" изданию заявили, что "компания использует различные возможности для оптимизации своего портфеля и балансировки неравномерности потребления газа, в том числе приобретая газ на биржевых торгах и у региональных компаний ПАО "Газпром". Операции с третьими сторонами являются абсолютно нормальной практикой, которая позволяет всем сторонам оптимизировать товаротранспортную работу".

В нефтекомпании добавили, что и сами региональные сбытовые компании "Газпрома" ежегодно закупают у нее порядка 6 миллиардов кубометров газа. Источник газеты в "Газпром межрегионгазе" утверждает, что реальные объемы закупок примерно вдвое меньше, пишет газета.