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Добыча жидких углеводородов в Норвегии в январе выросла на 4,6%


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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в январе, по предварительным данным, вырос на 89 тысяч баррелей в день, или на 4,6%, по сравнению с окончательными данными за декабрь, составив 2,019 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 0,1% ниже прогноза организации на уровне 2,022 миллиона баррелей в день.

Согласно итоговым данным за декабрь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,93 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в январе составил 1,613 миллиона баррелей в день, что на 1,4% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 366,5 тысячи баррелей в сутки, что на 4,9% превышает прогноз организации.

Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.

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