Shell может заинтересоваться покупкой сланцевых активов BHP в Пермском бассейне

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Royal Dutch Shell PLC может заинтересоваться активами BHP Billiton Ltd. в Пермском бассейне, сообщает Bloomberg, ссылаясь на интервью с Эндрю Брауном, директором Shell по добыче.

На проходящей в Лондоне Международной нефтяной неделе Браун заявил, что Shell "изучит способы" улучшить свое положение в сланцевом секторе, сообщает Dow Jones.

BHP Billiton планирует продать в США сланцевые активы стоимостью 10 млрд долларов. Браун, как передает Bloomberg, заявил о "возможной заинтересованности" Shell в их покупке.